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Экс-вратарь «Краснодара» Кокарев объяснил, как клуб готовит топовых голкиперов

Экс-вратарь «Краснодара» Кокарев объяснил, как клуб готовит топовых голкиперов
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22-летний голкипер подмосковных «Химок» Никита Кокарев, ранее выступавший за «Краснодар», объяснил большое количество качественных голкиперов, которые являются выходцами из академии южного клуба.

— Объясни, как «Краснодар» готовит топовых вратарей?
— Секретов нет. По ходу обучения в академии у вратарей с возрастом меняются тренеры. И у голкиперов есть уникальная возможность брать лучшее от всех тренеров. Один тренер прекрасно работает над игрой ногами, второй лучше в игре один в один и так далее. Я прошёл через четырёх тренеров. Думаю, что в академии в плане подготовки до сих пор ничего не поменялось.

— Агкацев говорил, что на год заезжает 10 вратарей, а остаётся один. Как отсеивают?
— Это у Стаса было 10, а он остался единственным. У нас заехало шесть вратарей, осталось четыре. Не знаю, на что обращают внимание тренеры, когда решают убрать человека. Но, конечно, помогает, что все постоянно тренируются в академии и живут там, — рассказал Кокарев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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