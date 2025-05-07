Вратарь «Химок» Кокарев рассказал, почему зимой сорвался его переход в «Боавишту»

22-летний голкипер подмосковных «Химок» Никита Кокарев поделился подробностями об интересе к своей персоне со стороны португальской «Боавишты» минувшей зимой. Стороны обсуждали возможный трансфер, но сделка сорвалась из-за финансовых проблем «Боавишты».

— Зимой тобой интересовалась «Боавишта». Что ты об этом знаешь?

— Интерес был. Но у португальского клуба появились проблемы с финансами, из-за чего сделка и остановилась. Знаю, что «Химки» обозначили за меня цену в € 3,5 млн.

— Справедливая цена?

— На тот момент она была чуть завышенной, но у клуба есть право это делать.

— Ты был готов ехать?

— Нужно было понимать задачи команды. Если все бы договорились, если «Боавиште» нужен был основной вратарь, то почему нет? — рассказал Кокарев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Никита Кокарев перешёл в «Химки» из выступающего в Мелбет Первой лиге тульского «Арсенала» в июле 2024 года. В текущем сезоне на его счету 23 матча за клуб во всех турнирах (шесть «сухих», 44 пропущенных гола), в том числе 19 в РПЛ (пять «сухих», 32 пропущенных гола).