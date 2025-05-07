Игорь Ледяхов: переход в «Краснодар» — идеальный вариант для Хлусевича

Бывший тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов высказался о возможном переходе защитника «Спартака» Даниила Хлусевича в «Краснодар». Ранее «Чемпионат» сообщал, что «быки» заинтересованы в услугах Хлусевича.

«Хлусевичу нужно играть, он неплохой и квалифицированный футболист. Если у него будет шанс попасть в «Краснодар», почему нет? У «быков» есть определённые проблемы с фланговыми защитниками. Мы знаем, что там играет возрастной Петров. Для Хлусевича переход в «Краснодар» — идеальный вариант.

Мы точно не знаем, почему Даниил не играет в «Спартаке». Видимо, возникли проблемы с главным тренером, раз на него не надеются. Как только Станкович пришёл, Хлусевич перестал играть. Даниил – ещё молодой парень, которому надо играть», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Хлусевич принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.