Голкипер «Химок» Кокарев: глупости, что вратари поехавшие. Знаю полевых, кто читает рэп

22-летний голкипер подмосковных «Химок» Никита Кокарев высказался о стереотипе о странностях вратарей. Он не согласен с этим мнением — среди полевых игроков гораздо больше странных людей, считает Кокарев.

— Как относишься к стереотипу, что все вратари поехавшие?

— Глупости полные. Просто позиция вратаря отличается от полевых. Если ты можешь играть руками, это не значит, что ты не из этого мира. Читал, что Агкацев говорил, что среди полевых гораздо больше инопланетян — я согласен. Я знаю, например, игроков, кто занимался рэпом по-серьёзному. Хотя я считаю, что если ты футболист, то должен заниматься футболом, — рассказал Кокарев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Никита Кокарев перешёл в «Химки» из выступающего в Мелбет Первой лиге тульского «Арсенала» в июле 2024 года. В текущем сезоне на его счету 23 матча за клуб во всех турнирах (шесть «сухих», 44 пропущенных гола), в том числе 19 в РПЛ (пять «сухих», 32 пропущенных гола).