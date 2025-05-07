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Вратарь «Химок» Кокарев: нам гарантировали, что клуб пройдёт лицензирование

Вратарь «Химок» Кокарев: нам гарантировали, что клуб пройдёт лицензирование
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22-летний голкипер подмосковных «Химок» Никита Кокарев рассказал, что в клубе футболистам пообещали успешное прохождение лицензирования на следующий сезон Российской Премьер-Лиги. Ранее стало известно о финансовых проблемах «Химок» — они несколько месяцев не платили зарплату своим футболистам.

— Мотивация играть в футбол не падает, когда тебе не платят?
— Для меня это не взаимосвязанные вещи. Футбол — работа, обязанность. Мы — профессиональные игроки, которые должны выходить на поле, не думая о деньгах, травмах и так далее.

— Вам обещали, что всё будет хорошо?
— Да, гарантировали, что всё нормализуется, что мы пройдём лицензирование, — рассказал Кокарев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Никита Кокарев перешёл в «Химки» из выступающего в Мелбет Первой лиге тульского «Арсенала» в июле 2024 года. В текущем сезоне на его счету 23 матча за клуб во всех турнирах (шесть «сухих», 44 пропущенных гола), в том числе 19 в РПЛ (пять «сухих», 32 пропущенных гола).

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