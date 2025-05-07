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Голкипер Кокарев рассказал, как оказался в структуре «Краснодара»

Голкипер Кокарев рассказал, как оказался в структуре «Краснодара»
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22-летний голкипер подмосковных «Химок» Никита Кокарев рассказал, как в своё время попал в академию «Краснодара» и почему решил стать вратарём.

— Ты с восьми лет в «Краснодаре».
— С восьми в структуре, с 12 – в академии. Структура начинается с базовой школы. По всему Краснодарскому краю тогда были филиалы академии, у каждого филиала свой тренер. Мы тренировались, ездили на соревнования. В 12 лет около 90 человек отовсюду заехали в академию, где уже жили одни и каждый день тренировались.

— Как ты попал в «Краснодар»?
— Мой отец был знаком с тренером нашего филиала. Мы приехали на тренировку, я показал, на что способен. Тренер одобрил. Причём уже потом я узнал, что, будучи 2003 года рождения, я первый раз тренировался с 1999-м.

— Почему вратарь?
— Отец был вратарём, с детства смотрел только на него. Даже не было мысли играть на какой-нибудь другой позиции. Хотя сейчас понимаю, что надо было чаще себя пробовать полевым. Ногами бы играл сильнее, — рассказал Кокарев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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