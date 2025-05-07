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Черышев предположил, что «Зенит» может премировать соперников в оставшихся матчах РПЛ

Черышев предположил, что «Зенит» может премировать соперников в оставшихся матчах РПЛ
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Российский тренер Дмитрий Черышев допустил, что «Зенит» может премировать соперников «Краснодара» в концовке сезона. В последних трёх турах чемпионата России «быки» сыграют с ЦСКА, «Оренбургом» и московским «Динамо». «Зенит» ждут игры с «Динамо» Махачкала, «Ростовом» и «Ахматом». Сейчас петербуржцы отстают от южного клуба в таблице на четыре очка.

«Представьте, какое желание обыграть «Краснодар» появится у соперников в последних трёх матчах. Думаю, «Зенит» и «Краснодар» будут стараться в оставшихся играх побеждать. Я уверен, что питерцы будут бороться до конца. Не знаю, бывает такое или нет, но они могут премировать соперников. Я просто рассуждаю. Но игра против чемпиона всегда особенная — каждый футболист в этом матче хочет себя показать и проявить, чтобы его заметили», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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