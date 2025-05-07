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Фраттези обратился к болельщикам «Интера» после победного гола в полуфинале Лиги чемпионов

Фраттези обратился к болельщикам «Интера» после победного гола в полуфинале Лиги чемпионов
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Полузащитник «Интера» Давиде Фраттези, ставший автором победного гола в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:3 ОТ, 7:6), поблагодарил болельщиков итальянской команды за поддержку.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 87'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    

«Привет, ребята. Я жив. Как ни странно, потому что… Скажем так, я не готов на 100%, но сейчас хочу пойти и что-то поесть и, конечно, увидимся в Мюнхене. Будем надеяться, что мы сделаем это снова», — сказал Фраттези после матча в видео, опубликованном в соцсетях «Интера».

В последний раз «Интер» побеждал в Лиге чемпионов 2010 году. Также итальянский клуб выигрывал финалы предшественника Лиги чемпионов Кубка европейских чемпионов в 1964 и 1965 годах.

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