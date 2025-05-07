Фраттези обратился к болельщикам «Интера» после победного гола в полуфинале Лиги чемпионов

Полузащитник «Интера» Давиде Фраттези, ставший автором победного гола в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:3 ОТ, 7:6), поблагодарил болельщиков итальянской команды за поддержку.

«Привет, ребята. Я жив. Как ни странно, потому что… Скажем так, я не готов на 100%, но сейчас хочу пойти и что-то поесть и, конечно, увидимся в Мюнхене. Будем надеяться, что мы сделаем это снова», — сказал Фраттези после матча в видео, опубликованном в соцсетях «Интера».

В последний раз «Интер» побеждал в Лиге чемпионов 2010 году. Также итальянский клуб выигрывал финалы предшественника Лиги чемпионов Кубка европейских чемпионов в 1964 и 1965 годах.