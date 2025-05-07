Никита Кокарев: Галицкий требовал от всех вратарей реагировать на пенальти, а не гадать

22-летний голкипер подмосковных «Химок» Никита Кокарев, который является воспитанником «Краснодара», рассказал, какие требования к вратарям выдвигал владелец южного клуба Сергей Галицкий.

— От вопросов про Галицкого не уйти. Сколько раз общался с ним лично?

— 0. У меня никогда к нему вопросов не было, у него, видимо, ко мне тоже. Пересекались только на тренировках, играх.

— Он же раньше считал, что пенальти надо брать по удару.

— Да. Для вратарей всех возрастов было обязательным, что если в игре назначают пенальти, то вратарь должен реагировать, а не гадать. Потом все вратари начали говорить, что это неправильно. И, если не ошибаюсь, в какой-то момент все начали гадать. Одновременно в одном туре все угадали и отбили. И после этого требование Галицкого реагировать отменили. Агкацев правильно сказал, что шансов нет при хорошем ударе среагировать.

— Какой у тебя механизм подготовки к пенальти?

— Глобально никакого. В Кубке мы пенальтистов смотрим, в чемпионате нет. Я больше ориентируюсь на ощущение и поведение бьющего. Можно по разбегу понять, по замаху, по опорной. Вера вот очень хорошо бьёт. По его разбегу невозможно ничего прочитать, — рассказал Кокарев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.