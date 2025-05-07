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Владимир Быстров: аплодирую Марко Николичу, у нас мало кто доверяет молодым

Владимир Быстров: аплодирую Марко Николичу, у нас мало кто доверяет молодым
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Бывший полузащитник московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита» Владимир Быстров высказался о работе главного тренера ЦСКА Марко Николича. Сербский специалист возглавил армейцев прошлым летом, под его руководством в этом сезоне в первой команде ЦСКА закрепились, в частности, молодые футболисты Кирилл Глебов и Матвей Кисляк.

— В шоу проекта «Родной футбол» вы очень комплиментарно отзывались о ЦСКА и Николиче после дерби. Что так сильно нравится?
— Аплодирую тренеру! У нас мало тренеров, которые так доверяют молодым игрокам. Кто умеет объяснить и показать. Мне нравится Абдулкадыров, нравится Глебов. Для меня важно, чтобы играли молодые. Что касается «Спартака», то в дерби Станкович проиграл Николичу. Катание мяча было — точно так же, как и у «Зенита» в матче с «Динамо». И к чему это привело? — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

После 27 матчей Российской Премьер-Лиги первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 игр. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА с 52 очками после 27 встреч. Действующий чемпион России — «Зенит».

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