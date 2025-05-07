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Вратарь Никита Кокарев: в академии «Краснодара» звонил родителям, просил меня забрать

Вратарь Никита Кокарев: в академии «Краснодара» звонил родителям, просил меня забрать
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22-летний голкипер подмосковных «Химок» Никита Кокарев поделился воспоминаниями о периоде своего пребывания в академии «Краснодара».

— Ведерников назвал академию «Краснодара» академией строгого режима с единственным развлечением — сходить до ларька с воспитателем. Ты так же запомнил?
— Он чуть преувеличил. В целом всё правильно говорит, но про ларьки я не знаю. Хотя, возможно, у них другие развлечения были — он всё-таки постарше меня. Академия — очень классное место. Если твоя главная цель — стать профессиональным футболистом, то нет места идеальнее. Режим действительно строгий. Для всех возрастов он одинаковый: просыпаешься в 6:30, завтрак, тренировка, школа и вторая тренировка. И всё это время все без телефона.

— Чему научило отсутствие телефона?
— Оно не научило, а не мешало. Ты спокойно концентрируешься на футболе, учишься, никуда из-за него не опаздываешь.

— Долго привыкал к академии без родителей?
— Привыкал, конечно, грустил. Было очень тяжело. Звонил родителям, просил забрать, но справился через полтора месяца. Тяжело было, потому что мы заезжали в августе во время летних каникул. И мне было тяжело понять, почему все дети отдыхают, а я должен рано просыпаться, тренироваться. Но всё шло в плюс, — рассказал Кокарев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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