«Тренерам запретили подходить к нам». Кокарев — о тренировках в «Краснодаре» в ковид

22-летний голкипер подмосковных «Химок» Никита Кокарев поделился самыми запоминающимися историями со времён игры в академии «Краснодара».

— Самая запоминающаяся история из академии?

— Однажды трубу прорвало из-за сильного дождя. Затопило первый этаж, мы там всё вычерпывали. А ещё карантин запомнился. Я был тогда в 11-м классе. И мы даже в карантин проводили тренировки, но в очень интересных условиях. Тренерам запретили подходить к нам, они руководили тренировками с тренерских мачт, где обычно операторы стоят. К сдачи экзаменов тоже готовились дистанционно. Жили в «пузыре», — рассказал Кокарев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Никита Кокарев перешёл в «Химки» из выступающего в Мелбет Первой лиге тульского «Арсенала» в июле 2024 года. В текущем сезоне на его счету 23 матча за клуб во всех турнирах (шесть «сухих», 44 пропущенных гола), в том числе 19 в РПЛ (пять «сухих», 32 пропущенных гола).