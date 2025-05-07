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Дмитрий Черышев: итальянский футбол снова завоёвывает своё место на мировом уровне

Дмитрий Черышев: итальянский футбол снова завоёвывает своё место на мировом уровне
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Российский тренер Дмитрий Черышев высказался по итогам ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Барселоной» (4:3).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 87'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    

«Матчи, как «Интер» — «Барселона», случаются каждый год или раз в два года. Мы всегда говорим, что у нас за всю историю не было таких игр, но они повторяются. Это говорит об уровне европейского футбола. Всегда интересно смотреть на команды, где есть высококлассные футболисты. «Интер» показал более дисциплинированный футбол, чем «Барселона». Итальянский чемпионат после долгого времени снова завоёвывает своё место на мировом уровне.

Теперь очень сложно назвать фаворита на победу в Лиге чемпионов. Мы говорили, что туда обязательно дойдут «Реал» и «Барселона», но почему-то их там не оказалось. Сейчас в игре остались команды из Англии, Франции и Италии. Представьте, какое развитие футбола идёт в Европе, раз испанские команды вылетели!» — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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