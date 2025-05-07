Дмитрий Черышев: Личка не заслужил увольнения из «Динамо»

Известный российский тренер Дмитрий Черышев считает, что чешский специалист Марцел Личка не заслужил увольнения из московского «Динамо». Об отставке Лички бело-голубые объявили 1 мая.

«Второй сезон подряд за первое место борются «Краснодар» и «Зенит». Они стараются дисциплинированно играть против аутсайдеров, минимизируя потерю очков, поэтому они и находятся наверху. Московские клубы же потеряли очки в матчах с командами, которые должны были обыгрывать. В прошлом сезоне «Динамо» могло стать чемпионом, но заняло третье место. Сейчас команда на пятом месте, но всё равно в верхней части турнирной таблицы. Не понимаю, зачем убирать Личку в такой ситуации!

Третье место в прошлом сезоне — нормальный результат. Да, «Динамо» могло выиграть чемпионство, но что-то не получилось. В этом году динамовцы всё равно наверху, хотя у команды очень много травмированных футболистов. Всегда сложно создавать конкуренцию таким клубам, как «Краснодар» и «Зенит». Личка по результатам не заслужил увольнения. Видимо, в клубе происходит что-то непонятное», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.