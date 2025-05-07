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Вратарь Кокарев: сильно переживаю из-за здоровья Галицкого — он великий человек

Вратарь Кокарев: сильно переживаю из-за здоровья Галицкого — он великий человек
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22-летний голкипер подмосковных «Химок» Никита Кокарев рассказал о своём отношении к владельцу футбольного клуба «Краснодар» Сергею Галицкому. Вратарь является выходцем академии «быков».

— Хоть ты и не общался с Галицким, как к нему относишься?
— Прекрасно. Сильно уважаю его как человека, как бизнесмена, который построил такую огромную империю. Человек создал такие условия для игроков, чтобы каждый из них дал максимальный выхлоп. В «Краснодаре» дают вообще всю базу.

— Какие у тебя были мысли, когда ты увидел, как выглядел Галицкий на матче с «Динамо» год назад?
— Сильно переживаю из-за его здоровья. Хочется пожелать ему огромного здоровья. Он великий человек, который делает великие вещи, способные менять весь город. Вроде бы сейчас всё лучше, — рассказал Кокарев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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