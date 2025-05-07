Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболисты сборной России предстали в образе родственников-фронтовиков к 80-летию Победы

Футболисты сборной России предстали в образе родственников-фронтовиков к 80-летию Победы
Аудио-версия:
Комментарии

Действующие и бывшие игроки сборной России по футболу, включая Алексея Батракова и Ивана Облякова, предстали в образе родственников-фронтовиков к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Художественная фотореконструкция в рамках проекта РФС «Зеркало памяти», посвящённая 80-й годовщине Победы, объединила действующих футболистов мужской и женской сборных, а также легенд отечественного футбола. Алексей Батраков, Сергей Пиняев, Иван Обляков, Александр Мостовой, Дмитрий Сычёв, Динияр Билялетдинов, Денис Глушаков, Надежда Смирнова и Лина Якупова примерили образы своих родственников-фронтовиков: связистов, лётчиков, танкистов, бойцов НКВД и морских пехотинцев. Их истории – это часть нашей общей памяти», — сказано в сообщении пресс-службы РФС, которое было опубликовано в телеграм-канале организации.

Фото: Пресс-служба РФС

Фото: Пресс-служба РФС

Фото: Пресс-служба РФС

Фото: Пресс-служба РФС

Фото: Пресс-служба РФС

Фото: Пресс-служба РФС

День Победы — праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Ежегодно он отмечается 9 мая и является одним из государственных праздников и дней воинской славы России. В День Победы во многих городах Российской Федерации проходят военные парады и праздничные салюты или фейерверки, в Москве проводится организованное шествие к Могиле Неизвестного Солдата с церемонией возложения венков. С 2012 года проходит шествие с портретами ветеранов и участников войны — «Бессмертный полк».

Материалы по теме
Президент ФИФА Инфантино: весь футбольный мир хочет, чтобы Россия вернулась
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android