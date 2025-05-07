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Геннадий Орлов высказался о возможном допуске России на ЧМ-2026 по футболу

Геннадий Орлов высказался о возможном допуске России на ЧМ-2026 по футболу
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Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном допуске сборной России на чемпионат мира — 2026 по футболу.

«Читал, что Трамп обсуждал Россию с Инфантино. В своё время я с Инфантино общался несколько раз, у меня даже фотография с ним есть. Президент ФИФА благодарен нашей стране за проведение ЧМ-2018. Уверен, что Инфантино хочет возвращения сборной России. В теннисе существует уайлд-кард, но тут, думаю, такое невозможно. Без игр нас в финальную стадию чемпионата мира 2026 года точно не включат. Спортивный принцип в любом случае должен быть соблюдён. Но в этот раз состав участников будет увеличен до 48 — может, и сделают какой-то дополнительный отбор. Такого сценария я не исключаю», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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