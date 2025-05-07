Дмитрий Губерниев отреагировал на диалог Трампа и Инфантино о возможном возвращении России

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на диалог президента США Дональда Трампа и главы ФИФА Джанни Инфантино по поводу возможного возвращения сборной России по футболу к международным турнирам.

«Здорово, что президент США обсуждает в том числе и это с президентом ФИФА. Подобные разговоры о возвращении России, как зёрна в благодатную почву — так или иначе попадут в тех людей, которые принимают решения или могут задуматься о происходящем. Это ещё один мост на пути нашего возвращения. Но окончательно мы вернёмся, когда произойдут некие фундаментальные изменения, о чём все знают и думают. Сейчас это всего лишь разговоры, даже на таком высоком уровне.

Отталкиваясь от слов Онопко, что нас могут пустить без отбора, нужно прекратить надеяться на чудо. Якобы прилетит волшебник в голубом вертолёте и куда-то нас допустит, да ещё и без отбора, и скажет: «Русские, играйте! Мы бразильцев и англичан не возьмём, а вас возьмём. Ведь вы — соль мирового футбола!» Это глупость и никто никого за светлые глаза не позовёт.

Надо отдавать себе отчёт, что разговоры идут на самом высоком уровне, но пока это всего лишь разговоры. Да, допустили фехтовальщиков — там президент федерации Усманов, который, как ни крути, имеет отношение к России. Это всё поступательные движения вперёд, но прорыв возможен только тогда, когда очень здорово изменится международная обстановка», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.