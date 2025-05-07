Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, кого признали лучшим игроком РПЛ по итогам апреля

Стало известно, кого признали лучшим игроком РПЛ по итогам апреля
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги по итогам апреля. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ в своём телеграм-канале. В четырёх апрельских матчах чемпионата России Гладышев забил четыре гола.

«Топовый апрельский перформанс Гладышева не оставил наших экспертов равнодушными — Ярослав победил в обоих голосованиях. В голосовании болельщиков развернулось настоящее братское дерби, в котором на несколько десятых процента впереди оказался Виллиан Роша», — сказано в сообщении пресс-службы РПЛ.

В нынешнем сезоне Гладышев провёл за «Динамо» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с нынешним клубом рассчитан до лета 2026 года. После 27 сыгранных матчей «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025, набрав 50 очков.

Материалы по теме
Олег Терёхин: Гладышев достойно заменил травмированного Тюкавина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android