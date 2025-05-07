Дмитрий Черышев: зимние приобретения «Спартака» не оправдали себя

Известный российский тренер Дмитрий Черышев высказал мнение, что зимние приобретения московского «Спартака» не оправдали себя. В зимнее трансферное окно красно-белые приобрели, в частности, нападающего Ливая Гарсию и полузащитника Пабло Солари.

«Для «Спартака» будет разочарованием, если команда по итогам сезона не попадёт в тройку только по одной причине: зимой красно-белые потратили очень большое количество денег, чтобы стать чемпионами. Если не ошибаюсь, «Спартак» потратил сопоставимую с «Зенитом» сумму. Но питерцы продолжают борьбу за золото, а красно-белые сильно отдалились. Зимние приобретения не оправдали себя. Но всё равно болельщики должны верить в свою команду», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.