Мостовой: многим жаль «Барселону», но в футбол не всегда нужно играть красиво

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался по итогам ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Интером» и «Барселоной» (4:3).

«Однозначно, двухматчевое противостояние «Интера» и «Барселоны» можно назвать одним из лучших в истории Лиги чемпионов. Редко мы видим полуфиналы, которые заканчиваются с одинаковым счётом 3:3! Это фантастика! Если разбирать детально, я знал, что при счёте 0:2 «Барселона» сравняет — к этому всё шло. Многим жаль «Барсу». Но если бы «Интер» не прошёл, многие говорили бы то же самое и про них. Разве «Барселона» не заслуживала прохода дальше или некрасиво играла? Но теперь они будут смотреть финал по телевизору. Это одна из немногих команд, которая редко играет «на ноль». Это большой минус!

«Интер» при любой атаке мог забивать, даже с центра поля. Так они и наказали «Барселону» в обоих матчах. Смотришь на игроков каталонцев и думаешь: «Так нельзя!» Вы повели со счётом 3:2 — нельзя делать грубейшие ошибки. Центральный защитник Ачерби сыграл как лучший нападающий. С четвёртым мячом была большая беда сзади у «Барселоны». В футбол не всегда нужно играть красиво. Можно вспомнить «Интер» Моуринью. Как его только не называли: троллейбусом, автобусом, Брестской крепостью. Кубок в итоге подняли они, хотя перешли на чужую половину поля всего два раза.

Худшая игра сборной России была с Испанией на ЧМ-2018. Мы установили антирекорды по всем показателям, но в итоге прошли дальше по серии пенальти. Кто-то вспоминает, как наши защитники просто выбивали мячи? Нет, все радовались», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.