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Видео безумного празднования победного мяча игроками «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов

Видео безумного празднования победного мяча игроками «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов
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Футболисты «Интера», включая главного героя, полузащитника Давиде Фраттези, эмоционально отпраздновали победный мяч в ворота «Барселоны» (4:3 ОТ, 7:6), забитый в дополнительное время ответного полуфинала Лиги чемпионов. Сам Фраттези вместе с уже заменённым форвардом Лаутаро Мартинесом залез на оградительное сооружение, отпраздновав гол с фанатами.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 87'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    
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Победный мяч был забит на девятой минуте дополнительного времени. К слову, итальянцы и вовсе сравняли счёт на 90+3-й минуте основного времени матча.

«Интер» вышел в финал Лиги чемпионов во второй раз за три последних розыгрыша. В 2023 году команда проиграла в решающем матче «Манчестер Сити» (0:1).

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