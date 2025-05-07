В Кремле выразили надежду на скорый допуск сборной России к международным турнирам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются, что ситуация с допуском российских футболистов на международные соревнования разрешится в скором времени.

«Конечно, считаем в настоящее время отсутствие такой возможности крайне несправедливым. Поэтому надеемся, что в ближайшее время ситуация выровняется и исправится», — приводит слова Пескова «РИА Новости Спорт».

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи. В марте сборная России сыграла с национальными командами Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0.