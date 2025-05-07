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Орлов: смешно слышать от наших футболистов, что они вышли бы в 1/4 финала Лиги чемпионов

Орлов: смешно слышать от наших футболистов, что они вышли бы в 1/4 финала Лиги чемпионов
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Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался по итогам ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Барселоной», а также сравнил темп игры в ЛЧ и РПЛ.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 87'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    

«Обе команды великолепны, что говорить. Во-первых, впечатляют скорости. Нашему футболу такие пока недоступны. Мы не можем играть в таком темпе. Тем более сейчас, когда не соперничаем с Европой. Смешно слышать от наших футболистов: «Если бы мы играли — были бы в четвертьфинале». Хочется им сказать: ребята, вы посмотрите на разность скоростей и технику работы с мячом. Дополнительное время, а они бегут ещё быстрее, чем в основное! У нас-то нет такого футбола. Чемпионат России уже заканчивается, а в «Зените» полкоманды так и не подготовилось физически. И в других клубах такие же проблемы.

Бывают объективные сложности — в первую очередь травмы. Но что в «Зените» с Глушенковым происходит? Он никак не может восстановиться. Потерял чувство мяча, тактильность. Вроде бы по мысли всё делает правильно, а мяч не слушается, летит в другую сторону. Техники не хватает. Первое условие — это, конечно, физическая подготовленность. Второе — техника.

Посмотрите, как Кварацхелия прибавил в «Наполи» — стал выдерживать темп все 90 минут, постоянно предлагал себя для передачи или самостоятельно тащил мяч. Поэтому когда говорят — Захарян… Ну какой Захарян? Он не может выдерживать этот темп. Возможно, по этой причине и Миранчук переехал в США. С такими скоростями и Месси ещё лет пять в МЛС отыграет. Всё-таки там футбол не такой энергозатратный. А для того прессинга, который сегодня включают в Лиге чемпионов, надо быть выдающимся образом подготовленным.

Мне повезло, что отец был тренером. Он говорил: «Сынок, иди на песок, прыгай». Уже в командах мастеров мы ездили на юг на сборы: Хоста, Леселидзе, Гагра. И там в феврале-марте бегали, прыгали по мелкой гальке — готовили опорно-двигательный аппарат. Советские футболисты вообще больше всех бегали. Дефицит техники, присущей европейцам или южноамериканцам, мы компенсировали физикой.

А сегодня наши ребята 17-18 лет готовы для будущей борьбы? Захарян — показатель. Куда он поехал? От чего у него в Испании начали мышцы рваться? От недотренированности. Этот фундамент должен закладываться в юношеском возрасте. С 12 лет надо готовить мышцы опорно-двигательного аппарата. Для футболиста это главное. А сегодня в России никто не готовит специалистов по физической подготовке. Неслучайно в топовых клубах РПЛ почти все тренеры по физподготовке сегодня иностранцы», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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