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Александр Мостовой считает «ПСЖ» фаворитом в ответном матче с «Арсеналом»

Александр Мостовой считает «ПСЖ» фаворитом в ответном матче с «Арсеналом»
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает «ПСЖ» фаворитом в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом». Игра состоится сегодня, 7 мая, и пройдёт на стадионе «Парк де Пренс». Начало — в 22:00 мск.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Трудно представить, что в матче «ПСЖ» — «Арсенал» будет что-то похожее на «Интер» — «Барселона». Это было бы из области фантастики. У «Арсенала» есть шансы. Я считаю Париж фаворитом. «ПСЖ» выиграл первый матч, где этого никто не ожидал. Вроде бы Дембеле получил травму — это очень весомая потеря.

«Арсенал» удивил, уверенно разобравшись с «Реалом», а потом проиграл первый матч парижанам. Думаю, стоит ждать закрытого матча в пользу французской команды. Вряд ли «ПСЖ» будет бежать в атаку или делать высокую линию обороны, как «Барселона». Париж должен когда-нибудь выиграть Лигу чемпионов», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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