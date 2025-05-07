Комментатор Орлов считает, что Ламин Ямаль способен превзойти Пеле и Марадону

Известный спортивный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что полузащитнику «Барселоны» Ламину Ямалю по силам превзойти уровень легендарных Пеле и Диего Марадоны.

«Глядя на Ямаля, я вспоминаю Пеле. Я же помню чемпионат мира 1958 года, когда тот впервые стал чемпионом. Так вот Пеле тогда шёл 18-й год, а Ямаль выиграл Евро в 16. То есть Ламин стартовал в большом футболе ярче Пеле и Марадоны! Посмотрите, насколько он техничный — один тащит игру и при этом полностью выдерживает темп матча. Мне очень интересно, как дальше пойдёт его карьера, что будет с ним лет через пять. Всё-таки могут быть травмы и всё что угодно. Многое зависит от клуба, партнёров. Но по своему потенциалу Ямаль способен превзойти всех — и Пеле, и Марадону, потому что раньше стартовал на таком уровне», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.