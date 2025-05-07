Бастони опубликовал фотографию поверженного Ямаля после победы над «Барселоной» в ЛЧ

Защитник «Интера» Алессандро Бастони после победы над «Барселоной» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (4:3 ОТ, 7:6) в соцсетях выложил фотографию, на которой полузащитник соперника Ламин Ямаль оказался на газоне после контакта с итальянским футболистом. Бастони показывает, что нарушения не было, тогда как Ямаль доказывает обратное.

«До встречи в Монако (c итальянского Монако Ди Бавьера — Мюнхен. — Прим. «Чемпионата»)», — подписал подборку фотографий с матча футболист.

Финал Лиги чемпионов пройдёт на «Альянц Арене» в Мюнхене 31 мая. «Интер» сыграет в нём с победителем пары «ПСЖ» — «Арсенал» (1:0 в первом матче).