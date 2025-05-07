Бастони опубликовал фотографию поверженного Ямаля после победы над «Барселоной» в ЛЧ
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Защитник «Интера» Алессандро Бастони после победы над «Барселоной» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (4:3 ОТ, 7:6) в соцсетях выложил фотографию, на которой полузащитник соперника Ламин Ямаль оказался на газоне после контакта с итальянским футболистом. Бастони показывает, что нарушения не было, тогда как Ямаль доказывает обратное.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21' 2:0 Чалханоглу – 45+1' 2:1 Гарсия – 54' 2:2 Ольмо – 60' 2:3 Рафинья – 87' 3:3 Ачерби – 90+3' 4:3 Фраттези – 99'
«До встречи в Монако (c итальянского Монако Ди Бавьера — Мюнхен. — Прим. «Чемпионата»)», — подписал подборку фотографий с матча футболист.
Финал Лиги чемпионов пройдёт на «Альянц Арене» в Мюнхене 31 мая. «Интер» сыграет в нём с победителем пары «ПСЖ» — «Арсенал» (1:0 в первом матче).
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