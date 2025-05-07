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Юран: фаворита в матче «ПСЖ» — «Арсенал» нет, но англичанам тяжело даются выездные матчи

Юран: фаворита в матче «ПСЖ» — «Арсенал» нет, но англичанам тяжело даются выездные матчи
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Известный российский тренер Сергей Юран поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА между «ПСЖ» и «Арсеналом». Игра состоится сегодня, 7 мая, и пройдёт на стадионе «Парк де Пренс». Начало — в 22:00 мск.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я смотрел первый матч «Арсенал» — «ПСЖ». На мой взгляд, «Арсенал» создал больше моментов, и это более весёлая команда. Но «ПСЖ» поопытнее. Ответный матч очень непредсказуемый. Я бы никому не отдал предпочтение. «ПСЖ» немного даёт преимущество фактор домашнего поля. Сколько смотрел на англичан в еврокубках — им всегда даются тяжело выездные матчи. Дома они играют совсем по-другому. Надеюсь, сегодня у «Арсенала» получится. Явного фаворита в этом матче нет. Кто реализует свои полумоменты или моменты, тот и поедет на финал», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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