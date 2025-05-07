Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Комментатор Орлов провёл параллель между «Барселоной» и «Локомотивом»

Комментатор Орлов провёл параллель между «Барселоной» и «Локомотивом»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский журналист и комментатор Геннадий Орлов провёл параллель между каталонский «Барселоной» и московским «Локомотивом». Накануне, 6 мая, сине-гранатовые уступили «Интеру» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и вылетели из турнира.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 87'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    

«У «Барселоны» сейчас перекос в сторону молодых ребят — почти как у «Локомотива» в России. Понятно, что у нас труба пониже и дым пожиже. Но где «Локомотив» сейчас? Встал. Обязательно нужно сочетание опыта и молодости — это идеальный вариант.

Возможно, таких взрослых бойцов, как Мхитарян, «Барсе» не хватило. Смотрите: Ямалю 18 лет, а Мхитаряну — 36. Конкуренция в средней линии у «Интера» сумасшедшая! Но Генрих выходит с первой минуты и играет. Сколько он вчера набегал! Удивительно, как человек в его возрасте может выдавать такой объём. Правильно говорит Юрий Палыч Сёмин: «50% даёт тренер, но остальные 50% — сам игрок». Он профессионал и должен сам себя держать в форме.

«Барса» прекрасная команда, без вопросов, но «Интер» — более опытная. И этот опыт в данном случае взял верх над молодостью», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
Орлов: смешно слышать от наших футболистов, что они вышли бы в 1/4 финала Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android