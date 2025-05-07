Комментатор Орлов провёл параллель между «Барселоной» и «Локомотивом»

Известный российский журналист и комментатор Геннадий Орлов провёл параллель между каталонский «Барселоной» и московским «Локомотивом». Накануне, 6 мая, сине-гранатовые уступили «Интеру» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и вылетели из турнира.

«У «Барселоны» сейчас перекос в сторону молодых ребят — почти как у «Локомотива» в России. Понятно, что у нас труба пониже и дым пожиже. Но где «Локомотив» сейчас? Встал. Обязательно нужно сочетание опыта и молодости — это идеальный вариант.

Возможно, таких взрослых бойцов, как Мхитарян, «Барсе» не хватило. Смотрите: Ямалю 18 лет, а Мхитаряну — 36. Конкуренция в средней линии у «Интера» сумасшедшая! Но Генрих выходит с первой минуты и играет. Сколько он вчера набегал! Удивительно, как человек в его возрасте может выдавать такой объём. Правильно говорит Юрий Палыч Сёмин: «50% даёт тренер, но остальные 50% — сам игрок». Он профессионал и должен сам себя держать в форме.

«Барса» прекрасная команда, без вопросов, но «Интер» — более опытная. И этот опыт в данном случае взял верх над молодостью», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.