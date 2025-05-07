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«Рубин» иронично отреагировал на вылет «Барселоны», показав пособие по обыгрышу «Интера»

«Рубин» иронично отреагировал на вылет «Барселоны», показав пособие по обыгрышу «Интера»
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Казанский «Рубин» на фоне вылета «Барселоны» в полуфинале Лиги чемпионов от «Интера» (7:6 по сумме двух матчей) вспомнил своё противостояние с итальянской командой на групповом этапе Лиги Европы сезона-2012/2013. Тогда казанцы не проиграли «Интеру» оба матча (2:2, 3:0).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 87'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    
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ВИДЕО

«Небольшое пособие для «Барселоны» по мотивам матча», — подписали видео в «Рубине».

В том розыгрыше Лиги Европы «Рубин» занял первое место в своей группе, набрав 14 очков за шесть встреч, «Интер» (11) стал вторым. В 1/16 финала казанцы прошли испанский «Атлетико» (2:1 по сумме двух матчей), в 1/8 финала — «Леванте» (2:0). В четвертьфинале «Рубин» вылетел от «Челси» (5:4), который и выиграл трофей.

«Интер» в первом раунде прошёл румынский «Клуж» (8:0), а затем из-за правила гостевого гола вылетел от «Тоттенхэма» (4:4).

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