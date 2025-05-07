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Антон Шунин объявил о завершении карьеры

Антон Шунин объявил о завершении карьеры
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Бывший голкипер московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Шунин покинул «Динамо» летом прошлого года в связи с истечением срока контракта.

«Год назад я не планировал заканчивать карьеру. Думал, что этот момент далёк и я подпишу контракт с «Динамо». Когда не продлили, задумался о другой команде – хочу ли я играть где-то ещё? Рассматривал предложения и в России, и за границей. Было несколько факторов, которые я учитывал: борется ли клуб за титулы, где находится – в Москве или другом городе. Понятно, что финансы тоже имели значение. И, конечно, комфорт семьи, которая поехала бы со мной. Из вариантов, которые были, я не выбрал ни одного. В какой-то момент понял главное – у меня нет желания играть за другой клуб, кроме «Динамо». Это стало самым важным в моей истории. Но я решил оттянуть момент прощания – посмотреть, что будет дальше. Хорошо мне будет или нет? Если нет, то зимой я мог бы продолжить карьеру. Но ровно через год в конце этого сезона я объявляю о её завершении. Когда полностью меняешь свою жизнь, думаешь, а каково это – жить по-другому? Оказалось, что закончить с футболом не так сложно, как кажется. Нужно только себя занять, что я и сделал», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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