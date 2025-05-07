Бывший голкипер московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры. «Динамо» Шунин покинул летом прошлого года в связи с истечением срока контракта.

— Чем ты сейчас занимаешься? Какие планы на будущее?

— Учусь в академии РФС на спортивного менеджера, чтобы не терять время. Скоро у нас защита диплома. Знания важны, и я сейчас с удовольствием их получаю. Мне интересен спортивный менеджмент, есть своё видение. С другой стороны поля жизнь совершенно другая. Также у меня бизнес, семья, с которой хочется проводить время и путешествовать. Близкие меня поддерживают и счастливы, что я рядом. Я вижу, как растут мои дети, и наслаждаюсь временем рядом с ними. Сейчас всё по-новому, и есть возможность добиться успеха совершенно в другом деле.

— Прошёл год с тех пор, как ты сыграл последний матч за «Динамо». В какой момент пришло понимание, что всё, я больше не хочу играть в футбол?

— Когда прошлым летом я не подписал контракт с новым клубом, понял, что, скорее всего, это всё. Через полгода найти команду будет сложнее. Морально я готов был закончить ещё тогда. Даже раньше – когда не подписал контракт с «Динамо», а уже началась предсезонка, — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.