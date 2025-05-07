«Здорово замещает Тюкавина». Андрей Аршавин — о Ярославе Гладышеве

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Зенита» Андрей Аршавин объяснил, почему выбрал лучшим игроком РПЛ по итогам апреля нападающего московского «Динамо» Ярослава Гладышева. В четырёх апрельских матчах чемпионата России Гладышев забил четыре гола.

«Статистика говорит сама за себя. На этом отрезке здорово замещает Тюкавина. Если продолжит играть так, когда Тюкавин вернётся, для «Динамо» всё будет великолепно», — приводит слова Аршавина официальный сайт РПЛ.

В нынешнем сезоне Гладышев провёл за «Динамо» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с нынешним клубом рассчитан до лета 2026 года. После 27 сыгранных матчей «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025, набрав 50 очков.