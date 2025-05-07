Антон Шунин обратился к фанатам «Динамо» после завершения карьеры игрока

Бывший голкипер московского «Динамо Антон Шунин обратился к болельщикам бело-голубых после завершения профессиональной карьеры игрока.

— С какими чувствами ты прощаешься с футболом?

— С положительными эмоциями. Всему есть начало и конец. Немного грустно, что этот момент пришёл – 30 лет я тренировался и отдавался футболу. Сейчас эта часть жизни уходит. Но я уже год живу без футбола, и эта жизнь тоже прекрасна. Смотрю в будущее с оптимизмом. У меня есть понимание футбола, я получаю знания – возможно, в другом качестве я ещё помогу «Динамо» и спорту в целом.

— Что бы ты сейчас сказал партнёрам по команде, клубу?

— Я хотел бы сказать спасибо всем, с кем когда-либо играл, тренировался и был в «Динамо». Всегда хотел быть честным, справедливым, помогать людям – даже если иногда это шло мне в минус, но такой я человек. Надеюсь, что никого не обидел. Желаю «Динамо» развиваться в том же направлении.

Все видят, как классно клуб может действовать в медийном плане. Желаю больше побед и трофеев, причём в ближайшее время – команду в любом случае оценивают по результатам. Победа как никогда важна! Сколько бы мы ни занимались медийным продвижением, привлечением актёров, певцов и блогеров, болельщикам нужен результат – чемпионство. В прошлом сезоне мы были к нему близки, не хватило одного шага. Всё реально, и это обязательно получится.

— А болельщикам «Динамо»?

— Наши болельщики всегда рядом с клубом: переживают, приезжают на сборы, болеют, даже дерутся иногда – всё ради футбола, ради побед любимой команды. «Динамо» – это большая семья, клуб с вековой историей, который должен быть лучшим в стране и всегда конкурировать за первые места. Хочется пожелать болельщикам ещё чуть-чуть потерпеть – да, я знаю, что они терпят уже давно и ждут побед. Но сейчас наступил момент, когда клуб максимально близок к борьбе за титулы. Я в это верю. Будем болеть за «Динамо» вместе, — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.