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Антон Шунин рассказал, почему сорвался переход в кипрский «Аполлон» зимой

Антон Шунин рассказал, почему сорвался переход в кипрский «Аполлон» зимой
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Российский вратарь Антон Шунин, который сегодня, 7 мая, объявил о завершении карьеры, рассказал, что зимой отказался от предложения кипрского «Аполлона» из-за изменений условий соглашения.

— Насколько реален был переход в кипрский «Аполлон» этой зимой и почему ты решил отказаться от него?
— Переход был реален, мы обсуждали условия. Всерьёз думали с женой о переезде в Европу – у меня был шанс поиграть в новом чемпионате, выучить язык, на Кипре хороший климат для детей. С другой стороны, переезд в другую страну мог быть для большой семьи проблемой. Но главное, что наши договорённости по ходу переговоров с «Аполлоном» были изменены, поэтому я не стал дальше рассматривать это предложение, — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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