Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Юран: «Барселона» в финале Лиги чемпионов смотрелась бы более зрелищно

Сергей Юран: «Барселона» в финале Лиги чемпионов смотрелась бы более зрелищно
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский тренер Сергей Юран высказался по результатам ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионом между «Интером» и «Барселоной» (4:3).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 87'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    

«У меня не было уверенности, что «Барселона» легко пройдёт. «Интер» сыграл грамотно тактически. Первый тайм в их исполнении был изумительным по тактике — «Барселоне» было сложно что-то создавать. Во втором тайме рановато по счёту стали играть. «Барселона» быстро забила два мяча, здесь уже включается психология: забивающая команда имеет преимущество. Но «Интер» играл до последнего.

Я считаю, что в последние пять минут «Барселоне» нужно было сыграть по результату — меньше в атаку и доиграть в низком блоке на своей половине поля. Тогда бы они не получили быструю атаку. Ведь пропустили после потери мяча в атаке, а «Интер» убежал в быструю атаку. Всё-таки на кону стоит финал Лиги чемпионов.

Когда «Интер» забивал четвёртый мяч, «Барселона» сыграла безобразно в обороне. В итоге «Интер» просто доиграл, вышли свежие игроки. «Интер» сделал то, что зеркально нужно было сделать «Барселоне» в концовке основного времени. Думаю, тренер должен был поучаствовать более активно. Но для меня «Барселона» в финале смотрелась бы более зрелищно, потому что они, «Арсенал» и «ПСЖ» играют в атаку. А «Интер» будет играть в свой футбол, который даёт результат», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Лучший полуфинал Лиги чемпионов в истории. «Интер», «Барса», у нас нет слов
Видео
Лучший полуфинал Лиги чемпионов в истории. «Интер», «Барса», у нас нет слов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android