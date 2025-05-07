Сергей Юран: «Барселона» в финале Лиги чемпионов смотрелась бы более зрелищно

Известный российский тренер Сергей Юран высказался по результатам ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионом между «Интером» и «Барселоной» (4:3).

«У меня не было уверенности, что «Барселона» легко пройдёт. «Интер» сыграл грамотно тактически. Первый тайм в их исполнении был изумительным по тактике — «Барселоне» было сложно что-то создавать. Во втором тайме рановато по счёту стали играть. «Барселона» быстро забила два мяча, здесь уже включается психология: забивающая команда имеет преимущество. Но «Интер» играл до последнего.

Я считаю, что в последние пять минут «Барселоне» нужно было сыграть по результату — меньше в атаку и доиграть в низком блоке на своей половине поля. Тогда бы они не получили быструю атаку. Ведь пропустили после потери мяча в атаке, а «Интер» убежал в быструю атаку. Всё-таки на кону стоит финал Лиги чемпионов.

Когда «Интер» забивал четвёртый мяч, «Барселона» сыграла безобразно в обороне. В итоге «Интер» просто доиграл, вышли свежие игроки. «Интер» сделал то, что зеркально нужно было сделать «Барселоне» в концовке основного времени. Думаю, тренер должен был поучаствовать более активно. Но для меня «Барселона» в финале смотрелась бы более зрелищно, потому что они, «Арсенал» и «ПСЖ» играют в атаку. А «Интер» будет играть в свой футбол, который даёт результат», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.