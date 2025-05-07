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Руслан Пименов: надеюсь, Игорь Осинькин останется в «Крыльях Советов»

Руслан Пименов: надеюсь, Игорь Осинькин останется в «Крыльях Советов»
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Заместитель генерального директора «Крылья Советов» Руслан Пименов прокомментировал информацию о будущем главного тренера команды Игоря Осинькина. Ранее в СМИ появилась информация, что Осинькин может уйти из самарского клуба по завершении нынешнего сезона РПЛ.

«Надеюсь на то, что он останется. Сам он на данный вопрос ответил, что к нему нужно подойти в конце сезона. Я только за. Я – его большой фанат. Неоднократно заявлял, что он нравится мне как специалист», — приводит слова Пименова «Советский спорт».

Игорь Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. Действующий контракт российского специалиста с клубом рассчитан до конца июня 2025-го. «Крылья» после 27 туров РПЛ занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

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