Педри — после полуфинала ЛЧ: УЕФА должен разобраться с судьёй Марциняком, это не впервые

Полузащитник «Барселоны» Педри выразил недовольство работой судьи Шимона Марциняка в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Интером» (3:4 ОТ, 6:7).

«Горжусь командой. Немного разочарован, потому что нам удалось отыграться после результата не в нашу пользу.

Не первый случай, когда это [cпорные моменты] происходит с «Барселоной» и этим судьёй, УЕФА должен разобраться. Есть вещи, которые я не понимаю, и их трудно объяснить. Все эпизоды 50 на 50 — в их пользу. В моменте с пенальти Ламина, который позже изменили на штрафной, он не дал Мхитаряну жёлтую карточку, которая стала бы второй», — приводит слова Педри Mundo Deportivo.