Педри — после полуфинала ЛЧ: УЕФА должен разобраться с судьёй Марциняком, это не впервые
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Полузащитник «Барселоны» Педри выразил недовольство работой судьи Шимона Марциняка в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Интером» (3:4 ОТ, 6:7).
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21' 2:0 Чалханоглу – 45+1' 2:1 Гарсия – 54' 2:2 Ольмо – 60' 2:3 Рафинья – 87' 3:3 Ачерби – 90+3' 4:3 Фраттези – 99'
«Горжусь командой. Немного разочарован, потому что нам удалось отыграться после результата не в нашу пользу.
Не первый случай, когда это [cпорные моменты] происходит с «Барселоной» и этим судьёй, УЕФА должен разобраться. Есть вещи, которые я не понимаю, и их трудно объяснить. Все эпизоды 50 на 50 — в их пользу. В моменте с пенальти Ламина, который позже изменили на штрафной, он не дал Мхитаряну жёлтую карточку, которая стала бы второй», — приводит слова Педри Mundo Deportivo.
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