Колосков отреагировал на слова Инфантино о желании вернуть Россию на международную арену

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на слова главы ФИФА Джанни Инфантино о желании вернуть Россию на международную арену. Ранее Инфантино заявил, что весь мир ждёт возвращения российских команд.

«Инфантино постоянно говорит, что Россию хотят допустить на международную арену в скором времени, но всё время подчёркивает, что пока идёт СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. — Прим. «Чемпионата»), ни о каком возвращении речи быть не может. Когда всё закончится и будет подписано соглашение, тогда можно будет о чём-то говорить. Мы с излишним оптимизмом относимся к этому. А я уже три года подряд повторяю одно и то же», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.