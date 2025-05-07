КДК отменил красную карточку игрока «Динамо» Карраскаля, он сможет сыграть со «Спартаком»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет аннулировал красную карточку полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля, полученную в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (3:1).

«Удаление Карраскаля рассмотрели. «Динамо» обратилось в КДК с просьбой отменить красную карточку, представил все документы. Мы обратились в ЭСК. Решение ЭСК: судья Евгений Буланов ошибочно удалил Карраскаля. КДК отменил красную карточку», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

Карраскаль был удалён на 49-й минуте игры, но это не помешало московской команде после этого забить дважды и вырвать победу в матче. Хорхе сможет сыграть во встрече следующего тура со «Спартаком» (11 мая).