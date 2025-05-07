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КДК отменил красную карточку игрока «Динамо» Карраскаля, он сможет сыграть со «Спартаком»

КДК отменил красную карточку игрока «Динамо» Карраскаля, он сможет сыграть со «Спартаком»
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет аннулировал красную карточку полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля, полученную в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (3:1).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2025, понедельник. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Нгамалё – 2'     1:1 Скопинцев – 31'     1:2 Гладышев – 55'     1:3 Гладышев – 82'    
Удаления: нет / Карраскаль – 49'

«Удаление Карраскаля рассмотрели. «Динамо» обратилось в КДК с просьбой отменить красную карточку, представил все документы. Мы обратились в ЭСК. Решение ЭСК: судья Евгений Буланов ошибочно удалил Карраскаля. КДК отменил красную карточку», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

Карраскаль был удалён на 49-й минуте игры, но это не помешало московской команде после этого забить дважды и вырвать победу в матче. Хорхе сможет сыграть во встрече следующего тура со «Спартаком» (11 мая).

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