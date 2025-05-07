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Экс-футболист ЦСКА Боков оценил игру команды весной

Экс-футболист ЦСКА Боков оценил игру команды весной
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Бывший игрок ЦСКА Максим Боков оценил игру команды Марко Николича этой весной. После возобновления сезона Российской Премьер-Лиги армейцы не потерпели ни одного поражения, добившись шести побед в девяти матчах.

«Я не удивлён результатами ЦСКА. Проведена очень большая работа. Я знаю, как тяжело, когда перестраивается команда. Николич ещё и схему поменял. Но связи у команды остались всё те же. Пьянич влился в командную игру. Кисляк удивляет с хорошей стороны, но всё к этому шло. ЦСКА — крепкая и слаженная команда, которая готова покорять вершины», — сказал Боков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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