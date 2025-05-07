Червиченко: не понимаю, почему Хлусевич не играет за «Спартак»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на информацию о возможном уходе защитника красно-белых Даниила Хлусевича в «Краснодар».

«Хлусевич неплохой защитник. У «Краснодара» есть проблемы в обороне. Было бы неплохо, если бы «быки» взяли двух россиян — Осипенко и Хлусевича. Не понимаю, почему он не играет за «Спартак». Те, кто выходит вместо него, нельзя сказать, что лучше Хлусевича. Выбор некоторых футболистов стартового состава со стороны Станковича недоступен для понимания. Надо воспринимать ситуацию такой, какая она есть.

Я всегда говорил, что там, где собирается югославская команда, надо быть настороже. Кроме основного заработка, боковой заработок на трансферах — неотъемлемая часть. Как это сделать? Надо кого-то отцепить из состава, чтобы кого-то приобрести. Эта схема стара как мир. Не факт, что Хлусевич плох, но есть персонаж в лице Гарсии, который якобы стоит € 15-20 млн. А на самом деле клуб получил игрока, который стоит не больше € 2-3 млн. На этом кто-то пригреется», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.