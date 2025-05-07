Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Червиченко: не понимаю, почему Хлусевич не играет за «Спартак»

Червиченко: не понимаю, почему Хлусевич не играет за «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на информацию о возможном уходе защитника красно-белых Даниила Хлусевича в «Краснодар».

«Хлусевич неплохой защитник. У «Краснодара» есть проблемы в обороне. Было бы неплохо, если бы «быки» взяли двух россиян — Осипенко и Хлусевича. Не понимаю, почему он не играет за «Спартак». Те, кто выходит вместо него, нельзя сказать, что лучше Хлусевича. Выбор некоторых футболистов стартового состава со стороны Станковича недоступен для понимания. Надо воспринимать ситуацию такой, какая она есть.

Я всегда говорил, что там, где собирается югославская команда, надо быть настороже. Кроме основного заработка, боковой заработок на трансферах — неотъемлемая часть. Как это сделать? Надо кого-то отцепить из состава, чтобы кого-то приобрести. Эта схема стара как мир. Не факт, что Хлусевич плох, но есть персонаж в лице Гарсии, который якобы стоит € 15-20 млн. А на самом деле клуб получил игрока, который стоит не больше € 2-3 млн. На этом кто-то пригреется», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Игорь Ледяхов: переход в «Краснодар» — идеальный вариант для Хлусевича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android