Артём Дзюба заявил, что с удовольствием бы сыграл официальный матч за сборную России

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба заявил, что вряд ли примет участие в товарищеских матчах за сборную России, но с удовольствием приехал бы на официальные игры. 36-летний Дзюба — лучший бомбардир в истории национальной команды. На счету форварда «Акрона» 31 гол в составе сборной России.

— Очевидно, что ты сейчас один из лучших российских форвардов, находишься в такой форме. Про сборную тебя уже нет смысла спрашивать?

— Как я и говорил, есть смысл ехать только на официальные матчи. Получил бы такой вызов — без вопросов бы поехал, с удовольствием. А на товарищеские матчи позовут других и, наверное, это правильно, — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи. В марте сборная России сыграла с национальными командами Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0.