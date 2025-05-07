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Артём Дзюба заявил, что с удовольствием бы сыграл официальный матч за сборную России

Артём Дзюба заявил, что с удовольствием бы сыграл официальный матч за сборную России
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Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба заявил, что вряд ли примет участие в товарищеских матчах за сборную России, но с удовольствием приехал бы на официальные игры. 36-летний Дзюба — лучший бомбардир в истории национальной команды. На счету форварда «Акрона» 31 гол в составе сборной России.

— Очевидно, что ты сейчас один из лучших российских форвардов, находишься в такой форме. Про сборную тебя уже нет смысла спрашивать?
— Как я и говорил, есть смысл ехать только на официальные матчи. Получил бы такой вызов — без вопросов бы поехал, с удовольствием. А на товарищеские матчи позовут других и, наверное, это правильно, — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи. В марте сборная России сыграла с национальными командами Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0.

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