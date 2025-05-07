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Червиченко: «Ростову» будет грешно не дать заработать Осипенко и Комличенко в «Краснодаре»

Червиченко: «Ростову» будет грешно не дать заработать Осипенко и Комличенко в «Краснодаре»
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что «Ростову» стоит задуматься над продажей защитника Максима Осипенко и нападающего Николая Комличенко.

«Возможный уход Осипенко и Комличенко станет большой потерей для «Ростова». Но ростовчане всегда отличались тем, что могут компенсировать такие потери. Глебов тоже был лидером, однако с его уходом команда не развалилась. Даже стала играть лучше. В «Ростове» заработки небольшие, но ребята играют отлично. На мой взгляд, Осипенко — лучший защитник РПЛ. Не дать заработать этим футболистам — грешно, их надо отпускать. Клуб всё равно найдёт, кем их заменить. Может, сначала будет тяжеловато, однако потом всё будет отлично», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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