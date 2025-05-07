В сборной России отреагировали на решение Антона Шунина завершить карьеру игрока

Пресс-служба сборной России по футболу отреагировала на решение бывшего голкипера московского «Динамо» Антона Шунина завершить профессиональную карьеру футболиста.

«Антон Шунин завершил карьеру игрока. За сборную России вратарь провёл 15 матчей. Спасибо, Антон», — сказано в сообщении пресс-службы сборной России.

Антон Шунин покинул «Динамо» летом 2024 года по истечении срока контракта. Вся его карьера прошла в этом клубе. За бело-голубых Шунин отыграл 366 матчей, пропустил 408 голов и сохранил свои ворота в неприкосновенности в 125 играх. За сборную России экс-голкипер «Динамо» дебютировал в 2007 году в товарищеском матче с Польшей.