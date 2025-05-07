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Московское «Динамо» проведёт матч в честь Антона Шунина

Московское «Динамо» проведёт матч в честь Антона Шунина
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Пресс-служба московского «Динамо» в соцсетях объявила о проведении матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» в честь завершившего карьеру вратаря Антона Шунина, проведшего всю карьеру в составе бело-голубых.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сегодня Антон объявил о завершении своей игровой карьеры — заключительный домашний матч сезона мы проведём в его честь. 18 мая на родном стадионе Эпоха увидится с болельщиками бело-голубых, примет участие в клубных активностях, нанесёт символический удар, а также в кругу команды поблагодарит всех за поддержку в течение всей его динамовской карьеры. Приходите большой динамовской семьёй на «ВТБ Арену» сказать спасибо капитану за годы, проведённые в «Динамо». Он — важная часть большой клубной истории. Одна жизнь — одна команда!» — сказано в сообщении.

38-летний Шунин покинул «Динамо» в июле 2024 года, но лишь сейчас объявил о завершении карьеры. В структуре московской команды вратарь находился более 20 лет.

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