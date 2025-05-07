«Позор». Защитник «Барселоны» Мартинес — о судействе Марциняка в матче с «Интером»

Защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес назвал позором работу арбитра Шимона Марциняка в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Интером» (3:4 ОТ, 6:7).

«Сегодня все видели, что решения принимались односторонне, но я не хочу, чтобы об этом говорили. Всё-таки судья должен принимать решения, и он принял их таким образом. Позор», — приводит слова Мартинеса Mundo Deportivo.

Ранее с критикой работы Марциняка к СМИ обратился полузащитник «Барселоны» Педри, заявив, что спорные ситуации с арбитром возникают уже не в первый матч команды.

«Барселона» в последний раз играла в финале Лиги чемпионов в 2015 году, где победила «Ювентус» (3:1).