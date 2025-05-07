«Позор». Защитник «Барселоны» Мартинес — о судействе Марциняка в матче с «Интером»
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Защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес назвал позором работу арбитра Шимона Марциняка в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Интером» (3:4 ОТ, 6:7).
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21' 2:0 Чалханоглу – 45+1' 2:1 Гарсия – 54' 2:2 Ольмо – 60' 2:3 Рафинья – 87' 3:3 Ачерби – 90+3' 4:3 Фраттези – 99'
«Сегодня все видели, что решения принимались односторонне, но я не хочу, чтобы об этом говорили. Всё-таки судья должен принимать решения, и он принял их таким образом. Позор», — приводит слова Мартинеса Mundo Deportivo.
Ранее с критикой работы Марциняка к СМИ обратился полузащитник «Барселоны» Педри, заявив, что спорные ситуации с арбитром возникают уже не в первый матч команды.
«Барселона» в последний раз играла в финале Лиги чемпионов в 2015 году, где победила «Ювентус» (3:1).
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