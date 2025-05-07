Виталий Кафанов: Матвей Сафонов вышел на один уровень с лучшими вратарями Европы

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов оценил прогресс голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова. Российский вратарь выступает за парижан с лета прошлого года, ранее он играл за «Краснодар».

«Сафонов сделал огромный шаг вперёд. Он вышел на один уровень с лучшими вратарями Европы. Так что Матвей сейчас вратарь высокого европейского уровня. Что ему нужно сделать, чтобы стать основным в «ПСЖ»? Ему ничего делать не надо. Матвей всё делает правильно. Когда ему дают шанс, он его использует — даёт понять тренерам, что в «ПСЖ» два равных и сильных вратаря», — приводит слова Кафанова Sport24.

В нынешнем сезоне Сафонов провёл за «ПСЖ» 16 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей и шесть раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 22 млн.