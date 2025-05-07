Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гранат сравнил прогресс нападающего «Динамо» Гладышева с игрой Бензема за «Реал»

Гранат сравнил прогресс нападающего «Динамо» Гладышева с игрой Бензема за «Реал»
Комментарии

Бывший российский футболист Владимир Гранат сравнил прогресс нападающего московского «Динамо» Ярослава Гладышева с игрой французского форварда Карима Бензема за «Реал» Мадрид.

«Отсутствие Тюкавина повлияло на прогресс Гладышева. Это такой же фактор, когда из «Реала» ушёл Криштиану Роналду и заиграл Бензема. Похожая ситуация. Ярослав стал лидером атаки «Динамо». Здорово, что у него получается. Желаю ему продолжать в том же духе. Дай бог, чтобы Тюкавин и Гладышев находились в своей лучшей форме и стали топ-связкой. Все динамовские болельщики будут рады, если российские воспитанники станут играть на хорошем уровне», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Здорово замещает Тюкавина». Андрей Аршавин — о Ярославе Гладышеве
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android