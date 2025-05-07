Гранат сравнил прогресс нападающего «Динамо» Гладышева с игрой Бензема за «Реал»

Бывший российский футболист Владимир Гранат сравнил прогресс нападающего московского «Динамо» Ярослава Гладышева с игрой французского форварда Карима Бензема за «Реал» Мадрид.

«Отсутствие Тюкавина повлияло на прогресс Гладышева. Это такой же фактор, когда из «Реала» ушёл Криштиану Роналду и заиграл Бензема. Похожая ситуация. Ярослав стал лидером атаки «Динамо». Здорово, что у него получается. Желаю ему продолжать в том же духе. Дай бог, чтобы Тюкавин и Гладышев находились в своей лучшей форме и стали топ-связкой. Все динамовские болельщики будут рады, если российские воспитанники станут играть на хорошем уровне», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.