Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Червиченко рассказал, в каком случае сборную России могут допустить до ЧМ-2026 без отбора

Червиченко рассказал, в каком случае сборную России могут допустить до ЧМ-2026 без отбора
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Андрей Червиченко считает, что сборную России могут пригласить вне отбора на чемпионат мира 2026 года исключительно в качестве извинений.

«Пока что всё, что происходит в мире, показывает, что Трамп любит поговорить. Не все его заявления сочетаются с жизненными процессами. США — хозяева чемпионата мира 2026 года. Возможен вариант, что всё будет завёрнуто в оболочку и Россию признают пострадавшей стороной.

Нас отстранили от футбола незаконно и необоснованно. В других странах похожая ситуация, но такие репрессии не распространяются. Если в качестве извинений нас позовут без отбора на чемпионат мира 2026 года, это было бы возможно. Однако этого хочет только президент США, а всякие прибалтийские и скандинавские страны снова заявят, что не захотят играть с нами», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Дмитрий Губерниев отреагировал на диалог Трампа и Инфантино о возможном возвращении России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android