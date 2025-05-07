Червиченко рассказал, в каком случае сборную России могут допустить до ЧМ-2026 без отбора

Футбольный эксперт Андрей Червиченко считает, что сборную России могут пригласить вне отбора на чемпионат мира 2026 года исключительно в качестве извинений.

«Пока что всё, что происходит в мире, показывает, что Трамп любит поговорить. Не все его заявления сочетаются с жизненными процессами. США — хозяева чемпионата мира 2026 года. Возможен вариант, что всё будет завёрнуто в оболочку и Россию признают пострадавшей стороной.

Нас отстранили от футбола незаконно и необоснованно. В других странах похожая ситуация, но такие репрессии не распространяются. Если в качестве извинений нас позовут без отбора на чемпионат мира 2026 года, это было бы возможно. Однако этого хочет только президент США, а всякие прибалтийские и скандинавские страны снова заявят, что не захотят играть с нами», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.